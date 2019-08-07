Брод: Главный позитивный момент нынешней предвыборной кампании - механизм общественного контроля

В ходе нынешней избирательной кампании в регионах применят новые технические возможности и везде будут присутствовать наблюдатели от общественных организаций. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод по итогам круглого стола, посвященного завершению регистрации кандидатов на выборы глав регионов в текущем году.

«Для меня главный позитивный момент нынешней предвыборной кампании заключается в том, что везде будет использован механизм общественного контроля. Во всех регионах будут работать наблюдатели, выдвинутые от общественных организаций и получившие направления от Общественной палаты. Этот механизм был запущен на президентских выборах, был применен на думских, и сейчас обкатывается, приобретая все большую силу. Думаю, и на муниципальных выборах этот механизм также должен быть использован», – рассказал член Совета при президенте по правам человека Александр Брод.

Говоря о негативных аспектах предвыборной кампании, собеседник отметил, что в ходе текущей предвыборной кампании парламентские партии и местные парламенты не воспользовались шансом по совершенствованию механизма муниципального фильтра, из-за чего создали, возможно, неудобства для тех кандидатов, которые выступали с критикой работы избирательных комиссий.

«При этом критику нужно обращать не куда-то там к Папе Римскому, а непосредственно к нашим законодателям, которые должны использовать свои возможности для совершенствования выборного законодательства», – считает член СПЧ.

«Ну и то, что используются эти новые технические возможности – продолжается программа мобильный избиратель, в Москве будут применены в экспериментальном порядке формы электронного голосования, «дачные» избирательные участки – это тоже очень хорошо, – отметил Брод. – По поводу «дачных» участков, я считаю, что в них нет ничего не страшного. Все легко можно будет проконтролировать – по фиксации явки, по итоговым бюллетеням, по составлению протоколов. Разговоры о том, что кто-то попытается привести самосвалом бюллетени и вбросить их на эти «дачные» участки, это плод больного воображения».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком России будет выступать за внесение в законодательство изменений, касающихся процедуры сбора подписей после завершения текущей избирательной кампании. Об этом заявила накануне председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе», – отметила глава Центризбиркома.

По словам Панфиловой, с активным развитием технологий появляются новые возможности для фальсификации подписей. От устаревшего механизма страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.