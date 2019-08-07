Офис USA Today эвакуировали из-за человека с оружием

Штаб-квартира издания USA Today в Маклине, штат Вирджиния, эвакуирована после сообщения о том, что человек с оружием ворвался на ее территорию.

На место происшествия выехали полицейские машины. Сотрудники правоохранительных органов с винтовками и бронежилетами патрулируют территорию, над зданием завис вертолет, сообщает USA Today.

Полиция предупредила жителей избегать района штаб-квартиры USA Today. Сотни офисных работников эвакуированы на улицу.