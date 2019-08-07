В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя

Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.

«Двигатель работал на протяжении 30 минут, за это время было проведено несколько испытаний, агрегат развил тягу до 13 тыс. фунтов (почти 58 килоньютонов – прим. ВЗГЛЯД) в условиях, которые двигатель испытывал бы на скоростях выше 4 Маха», – сообщает издание The Drive.

Испытания проводились на авиационной базе Арнольд в штате Теннесси, силовой агрегат был разработан компанией Northrop Grumman.

Отмечается, что двигатель сопоставимых размеров F110-GE-129, разработанный General Electric, способен развивать тягу до 133 килоньютонов, поэтому на его фоне результат Northrop Grumman выглядит не так впечатляюще.

Ранее эксперты рассказывали, что Соединенные Штаты отстают от России в сфере гиперзвуковых ракет, так как не могут решить проблемы по созданию высокопрочных термостойких материалов.