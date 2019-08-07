Полицейские в США провели негра по улицам на веревке

Полицейские из Техаса провели арестованного подозреваемого афроамериканца по улицам на веревке, об этом сообщают американские СМИ.

Подозреваемый в незаконном проникновении в офисное здание 43-летний Дональд Нили был задержан стражами порядка, его адвокат сообщил, что подзащитный не имел собственного дома и страдал от биполярного расстройства, передает «Российская газета» со ссылкой на канал NBC.

Полицейские, ехавшие верхом на лошади, привязали Нили веревку к наручникам и провели его до участка, свои действия они объяснили тем, что вблизи не было подходящего средства передвижения.

Эта процессия попала на фотографию, которую распространили в Сети, после чего она стала поводом для обсуждения в обществе.

«Мы живем в 2019 году, а не в 1819», – прокомментировал инцидент председатель Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США Джеймс Дуглас.

Напомним, случаи чрезмерной жестокости со стороны американских полицейских не редкость. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев. Многие из таких случаев становились причиной массовых протестов.