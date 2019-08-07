На «Территории смыслов» открылась пятая смена

На молодежном форуме «Территория смыслов» открылась пятая смена, с напутственной речью к участникам обратились почетные гости Александр Бугаев и Андрей Шаров, сообщили организаторы.

На пятой смене форума «Территория смыслов» встретились 1000 участников из разных городов России. В течение следующей недели им предстоит определить роль ИТ-технологий и их влияние на жизнь людей, говорится в сообщении на сайте форума.

Почетным гостем на церемонии открытия пятой смены стал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, который зачитал обращение президента России Владимира Путина к участникам форума «Территория смыслов».

В телеграмме глава государства пожелал молодым людям провести время с пользой и удовольствием, получить новый опыт и вдохновиться удивительной по красоте природой Подмосковья.

Вице-президент и руководитель дирекции GR ПАО «Сбербанк России» Андрей Шаров поздравил присутствующих с началом пятой смены и пожелал каждому из участников найти собственный смысл на форуме.

Смена «Экосреда – ИТ» продлится с 6 по 12 августа в Мастерской управления «Сенеж», ставшей новой площадкой платформы «Россия – страна возможностей» и форума «Территория смыслов» в Подмосковье.