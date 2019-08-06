В Сочи во время шторма утонули мужчина и подросток

В Сочи утонули мужчина и 12-летний мальчик, которые отправились купаться в шторм.

Сигнал в службу спасения поступил 6 августа днем, сообщалось, что на необорудованном пляже в поселке Якорная Щель Лазаревского района утонули два человека. Женщина, которая обратилась к спасателям, рассказала, что пыталась добраться до пострадавших, но они быстро скрылись под водой, отмечается на сайте Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Водолазный поиск спасатели вели на удалении десяти метров о берега. Двух пострадавших - молодого человека 25-ти лет и ребенка - водолазы ЮРПСО обнаружили на глубине около двух метров, недалеко от буны, в 20 метрах от того места, где их последний раз видели над водой. На берегу тела погибших спасатели передали сотрудникам полиции», – говорится на сайте ЮРПСО.

Погибшие были туристами, они приехали на отдых с семьей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Кроме того, власти Сочи объявили, что на пляжах будет усилен контроль во время шторма. Если предупреждения работников пляжа будут проигнорированы отдыхающими, на пляж вызовут полицию.

4 августа во время шторма в Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. 5 августа после купания в шторм в Гаграх погиб турист из России.