Российский турист погиб после купания в штормовом море в Абхазии

Турист из России скончался в Гаграх после купания в четырехбалльный шторм. Спасатели обнаружили и вытащили из воды триста из Москвы 1984 года рождения без сознания.

Пострадавшего доставили в городскую больницу, где он позже скончался, сообщил руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия «Интерфаксу».

Он также рассказал, что в тот же день в море унесло 19-летнего местного жителя. Высота волн в штормовую погоду может достигать трех и более метров. Волны делают поиски пропавшего при помощи спасательных катеров практически невозможными. После происшествия был поднят по тревоге вертолет МЧС Абхазии, однако поиски с воздуха также оказались безрезультатными. Поисковая операция продолжается.

4 августа в Севастополе во время шторма утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.