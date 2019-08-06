Фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ отпустили под домашний арест

Фигурант уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ, майор управления «К» Александр Карелин был отпущен из СИЗО под домашний арест, сообщил адвокат подозреваемого Максим Слюсаренко.

«[Московский гарнизонный военный] cуд отказал в ходатайстве следствия и перевел моего подзащитного Карелина под домашний арест на срок по 10 ноября включительно», – пояснил защитник, передает ТАСС.

Адвокат подчеркнул, что обвиняемый признал вину и деятельно раскаивается.

Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на бизнесмена Александра Юмаранова на территории банка «Металлург», говорится в материалах дела, отмечает агентство.

У потерпевшего похитили не менее 136 млн рублей, по версии следствия, нападение было произведено группой не менее 10 человек.

В понедельник СМИ со ссылкой на источники сообщили об аресте предполагаемого организатора нападения Константина Жарова.

Напомним, 2 июля ФСБ России задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Кроме того, 5 июля в Москве задержали сотрудников спецподразделения «Альфа», «Вымпел» и отдела «К» ФСБ России. Еще одним фигурантом дела стал сотрудник УФНС. При этом часть фигурантов уголовного дела скрылись на Северном Кавказе.