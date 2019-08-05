Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения спецназовцев ФСБ

Суд арестовал одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, во время которого были похищены более 136 млн рублей, сообщил источник в силовых структурах.

«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии», – приводит ТАСС слова источника.

«Жаров получил 19 млн рублей за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», – уточнил источник.

В мае 2016 года бывший сотрудник прокуратуры Жаров был осужден к восьми годам колонии строгого режима по аналогичной статье – ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»), однако апелляционная инстанция сократила ему срок наказания, сообщили в Щербинском суде Москвы.

Еще один предполагаемый фигурант разбойного нападения – Борис Караматов – «скрылся от следствия и объявлен в розыск», сообщил источник, добавив, что «Дмитрий Чувилин, давший показания на Караматова, проходит по делу как свидетель».

Он также уточнил, что все перечисленные являются гражданскими лицами.

Правоохранительные органы полагают, что именно Караматов убедил владельца похищенных денег привезти их в банк, где было совершено разбойное нападение. «Караматов снимал в банке «Металлург» помещение, и, по версии следствия, именно он убедил потерпевшего привезти такую сумму в кредитное учреждение», – пояснил другой источник, близкий к следствию.

«Нападавшие, одетые в камуфлированную форму сине-серого цвета с шевронами «ОМОН», имея при себе неустановленные предметы, похожие на пистолеты и автомат, которые намеревались использовать в качестве оружия, согласно заранее разработанному плану, рассредоточились по дому, при этом кричали, что они являются сотрудниками милиции и сейчас будут проводить обыск», – следует из приговора.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Дело расследует Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Напомним, 2 июля ФСБ России задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Кроме того, 5 июля в Москве задержали сотрудников спецподразделения «Альфа», «Вымпел» и отдела «К» ФСБ России. Еще одним фигурантом дела стал сотрудник УФНС. При этом часть фигурантов уголовного дела скрылись на Северном Кавказе.

Из материалов дела следует, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка «Металлург» на Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн рублей.

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