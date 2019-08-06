Роскосмос снизил цены на запуск малых спутников

Роскосмос вслед за SpaceX почти в два раза снизил цены на запуск в 2020 году космических аппаратов формата кубсат и микроспутников на ракетах «Союз-2», рассказали в компании «Главкосмос пусковые услуги».

«Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10х10х30 см) составит 170 тысяч долларов. В рамках запуска микроспутников на этих же миссиях компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене от 15 тысяч до 17 тысяч долларов за килограмм», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.

Ранее «Главкосмос пусковые услуги» просил за запуск килограмма груза на «Союзе-2» 20-30 тыс. долларов.

О снижении цен на запуск микроспутников до уровня 15 тыс. долларов за один килограмм ранее объявила также американская компания SpaceX.

В начале мая В США заявили о намерении России завоевать коммерческий космический рынок.

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