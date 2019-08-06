Клинтон и Обама призвали ужесточить контроль над оборотом оружия в США

В США следует ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия, заявили бывшие президенты страны Билл Клинтон и Барак Обама.

Клинтон заявил о необходимости вернуть «запрет на штурмовое оружие», а также ограничить «магазины повышенной вместимости». Кроме того, по его словам, необходимо ввести «всеобщую проверку данных» лиц, которые хотят купить огнестрельное оружие.

Бывший президент заявил, что подобные меры в 1994 году привели к снижению числа жертв стрельбы в общественных местах, передает ТАСС.

Указанные ограничения прекратили действовать в 2004 году.

Обама выразил сожаление в связи с тем, что «ни одно другое развитое государство не относится столь терпимо к такому уровню насилия с применением огнестрельного оружия».

Обама призвал политиков воздерживаться от выступлений, «создающих обстановку страха и ненависти», и не допустить, чтобы «расистские высказывания становятся нормой». Обама не стал называть имен конкретных политиков.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон об ужесточении правил проверки личных данных во время приобретения оружия.