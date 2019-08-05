Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин «Атлет»

Испытания новых бронеавтомобилей «Атлет» завершатся весной 2020 года, заявил гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

«Атлет» имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, передает РИА «Новости».

От автомобиля «Тигр» новую машину отличают повышенные грузоподъемность, противоминная стойкость, а также дизельный двигатель мощностью 240 лошадиных сил.

«Атлеты» оборудованы антитравматическими сиденьями и кондиционером. В зависимости от модификации машина может перевозить до восьми полностью экипированных бойцов.

Напомним, 1 августа сообщалось, что предварительные испытания новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» (ВПК) назначены на понедельник 5 августа.

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