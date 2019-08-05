Глава МИД Мексики назвал стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев в США

Власти Мексики считают стрельбу в торговом центре техасского города Эль-Пасо терактом против проживающих в США мексиканцев, заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

Дипломат подчеркнул, что власти Мексики намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде, передает ТАСС.

«Мы считаем случившееся террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США», – заявил глава внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны.

Накануне президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо погибли три гражданина Мексики, еще семь получили ранения.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в торговом центре техасского города Эль-Пасо на границе с Мексикой. В результате погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Стрелка задержали.

Перед нападением на ТЦ подозреваемый Патрик Крузиос опубликовал манифест, объяснив свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». Прокуратура США потребовала казни для стрелка, устроившего бойню в Техасе.

После стрельбы в Техасе выстрели раздались в Дейтоне в штате Огайо – там погибли девять человек, еще 16 пострадали, – и в Чикаго, где пострадали не менее семи человек.