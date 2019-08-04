Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек. Об этом заявил окружной прокурор Джейми Эспарца.

Эспарца сказал, что нападавшему предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами. «Мы будем добиваться смертного приговора», – приводит его слова ТАСС.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в торговом центре Эль-Пасо – техасского города на границе с Мексикой. Стрелка задержали. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Стрелок объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев».

После стрельбы в Техасе выстрели раздались в Дейтоне в штате Огайо – там погибли девять человек, еще 16 пострадали, – и в Чикаго, где пострадали не менее семи человек.