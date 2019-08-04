В американском Эль-Пасо расстреляли мексиканцев

В результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо погибли три гражданина Мексики, сообщил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Меня проинформировали, что среди 20 жертв [стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо] были три мексиканца», – сказал Лопес Обрадор, слова которого приводит ТАСС.

По данным Reuters, еще шесть мексиканцев пострадали в результате трагедии.

По последним данным, в результате стрельбы, открытой в торговом центре американского города Эль-Пасо (штат Техас), погибли 20 человек, около 40 пострадали.

Перед нападением на ТЦ подозреваемый 21-летний белый мужчина опубликовал манифест, в котором поддержал теракт в мечети новозеландского города Крайстчерч.