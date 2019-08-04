«Суперджет» совершил экстренную посадку в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщил источник в правоохранительных структурах Ставропольского края.

По предварительным данным, причиной экстренного приземления стало срабатывание датчика разгерметизации салона, передает ТАСС.

Воздушное судно осмотрят технические специалисты.

На борту самолета, следовавшего из Элисты в Сочи, находился 81 пассажир.

Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.

На ваш взгляд Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры? Да, нам необходим свой авиапром

Нет, такую технику лучше покупать на Западе



Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Межгосударственный авиационный комитет публиковал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Следователи полагают, что главной причиной трагедии была ошибка пилотов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия экипажа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД