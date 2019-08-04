Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых

Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Другие подробности пока не приводятся, передает ТАСС.

При стрельбе в Дейтоне погибли девять человек, еще 27 пострадали. Нападавший был ликвидирован в течение минуты. Стрелком оказался Коннор Беттс, 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук.

Кроме того, стрельба произошла в Эль-Пасо в Техасе. Были убиты 20 человек, еще 26 пострадали. Позднее выстрелы раздались в Чикаго – там пострадали не менее семи человек.