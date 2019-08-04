В Румынии разгорелся скандал из-за слов министра об изнасилованной и убитой девочке

Румынский министр образования Екатерина Андронеску была отправлена в отставку из-за слов о похищенной и убитой 15-летней девочке. Об этом сообщила премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.

В конце июля 15-летняя жительница села Добрословени исчезла после того, как отправилась в Каракал на попутке. Перед гибелью она трижды звонила в службу спасения, сообщая об избиении и изнасиловании со стороны подобравшего ее автостопом мужчины. Правоохранители прибыли на место происшествия только спустя 19 часов, девушка была уже мертва.

Министр образования страны, комментируя преступление, заявила, что жертву «учили не садиться в машины с незнакомцами», передает РИА «Новости».

Высказывание Андронеску вызвало широкий общественный резонанс. Румынский премьер подчеркнула, что подобные слова показывают отсутствие понимания у министра образования, как государственные органы должны защищать детей. Дэнчилэ добавила, что заявление теперь уже бывшего министра не отражает позицию правительства страны.

Андронеску оказалась не единственным министром, уволенным на фоне скандала, разгоревшегося из-за убийства девушки. Также в отставку подал глава МВД Николае Мога.

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