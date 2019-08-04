В США оценили мощь стремительно меняющегося Военно-морского флота России

Американский журнал The National Interest оценил Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который продемонстрировал «всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота России».

В статье обращается внимание, что на смотре не присутствовали атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и авианосец «Адмирал Кузнецов», зато ВМФ продемонстрировал новейший фрегат «Адмирал Касатонов» водоизмещением в 4,5 тыс. тонн, на борту которого есть противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК», передает РИА «Новости».

Также в параде участвовал новый корвет «Гремящий», который является модернизированной версией корветов класса «Стерегущий», и дизельная подлодка «Кронштадт» проекта «Лада», отмечается в материале.

«Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота», – подчеркивает автор статьи, замечая что Россия таким образом меняет советское наследие ВМФ.

«Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов», – приходит к выводу автор.

В статье отмечается, что на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.

Напомним, в прошлое воскресенье в Петербурге состоялся Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии в честь Дня ВМФ России. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

В своей речи глава государства подчеркнул, что Россия будет строить уникальный флот для сильной суверенной державы.

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