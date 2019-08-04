В Германии призвали НАТО готовить ракеты для удара по России

Странам НАТО необходимо работать над модернизацией вооружений, улучшая систему ПВО и разрабатывая ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры, заявил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

По его мнению, в первую очередь в НАТО должны «отреагировать в области неядерных вооружений»: улучшить систему ПВО, чтобы нейтрализовать российские ракеты, передает РИА «Новости».

«С другой стороны, пожалуй, необходима и наступательная составляющая: то есть ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры», – заявил Меллинг в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

«Мы, европейцы, очень уязвимы», – цитирует эксперта издание. По его словам, в первую очередь это касается европейских государств, состоящих в НАТО.

Так, Меллинг утверждает, что российская ракета 9М729 «в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона». При этом он отметил, что 9М729 не долетят до материковой части США. Однако Вашингтону также следует уделить внимание разработке вооружений, считает немецкий эксперт.

«Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решат ли американцы и их европейские партнеры проводить модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать российский потенциал устрашения», – заметил Меллинг.

Накануне в Германии призвали к срочным переговорам с Россией по контролю над оружием.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Страны НАТО полностью поддержали решение США о выходе из Договора.

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако Вашингтон заявил о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты.

Запад обвиняет Москву в нарушении Договора о РСМД из-за наличия ракет 9М729, которые якобы не соответствуют соглашению. В январе 2019 года Минобороны России раскрыло характеристики этой ракеты. Москва подчеркивала, что 9М729 не нарушает положения договора, а потому нет необходимости в ее уничтожении.

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