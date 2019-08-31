Украинские мошенники воспользовались именем Зеленского

Мошенники от имени президента Украины Владимира Зеленского вымогали 570 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящий пост в госконцерн «Укроборонпром», сообщили в украинском госбюро расследований.

Уточняется, что в мошенническую группу входили четыре человека, которые представились «доверенными лицами президента Украины» якобы из офиса Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Все четверо были задержаны во время передачи части средств в размере 250 тыс. долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Участникам преступной схемы грозит от пяти до 12 лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, перед выборами на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг государственного концерна «Укроборонпром».

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