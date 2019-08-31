Цхинвал обвинил Грузию в попытке захвата полезных ископаемых для иностранцев

Грузия устроила провокацию на границе Южной Осетии, чтобы захватить полезные ископаемые, заявил глава МИД ЮО Дмитрий Медоев.

Комментируя призыв Госдепа к России предотвратить эскалацию на границе, Медоев заявил, что «наконец-то забеспокоились истинные заказчики этой провокации». Он выразил мнение, что главной целью провокации была не «внутриполитическая имиджевая», а захват полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

По словам Медоева, Грузия нацелилась на регион, который «с давних времен известен производством талька, мраморной крошки», богат «запасами мрамора, серпентинита, барита, нефрита, не говоря уже о промышленных залежах глины и целых массивов ценных пород дерева».

В Южной Осетии считают, что Грузия договорилась с каким-то инвестором о передаче «этих земель под гарантии безопасности ведения бизнеса».

МИД ЮО также обратил внимание на «стоическое молчание обычно гиперактивных грузинских СМИ». Видимо, власти Грузии не хотели привлекать к своим планам внимание грузинского народа, который «и без того болезненно относится к распродаже земель и ресурсов иностранцам».

Медоев заявил, что речь идет об «абсолютно безнравственном принципе ведения бизнеса, которым пользуются международные корпорации в различных регионах мира, их не интересует ни осетинское население, ни тем более судьба той же Грузии».

Как заявили в МИДе, такие корпорации стремятся только к тому, чтобы получить «контроль над ресурсами» и извлечь прибыль.

Южная Осетия возмущена тем, что Грузия «декларирует на словах стремление к мирному процессу», но при этом разжигает «новую войну в угоду чьим-то корыстным интересам».

Напомним, обострение на границе Грузии и Южной Осетии началось с того, что грузинская сторона начала строительство полицейского пункта на господствующей высоте в 250 метрах от села Уиста, расположенного на западной границе Южной Осетии. Более того, она ввела туда группу полицейского спецназа и объявила эту территорию своей. Цхинвал с этим категорически не согласен.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД