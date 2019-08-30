Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными

Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.

Историк, замдиректора Национального военно-исторического музея Минобороны Украины Ярослав Тинченко рассказал, что 16 тел до сих пор остаются неопознанными, так как нет совпадений по ДНК-тестам, который сдавали родственники без вести пропавших, передает издание «Новинарня».

Тинченко уточнил, что при выходе из «Иловайского котла» на самом деле погибли 254 силовика, а не 366, как сообщала 2015 году главная военная прокуратура Украины. Он пояснил, что цифра в 366 погибших охватывает весь срок операции с 7 по 31 августа 2014-го, а не только конец августа, когда украинские силовики прорывались из окружения.

Историк также сообщил, что по 26 телам из 254 совпадения есть, однако предполагаемые семьи этих погибших родство с ними не признают. «Их никогда не признают погибшими. Потому что родные этого не хотят!» – сказал он. Тела этих бойцов захоронены на военных кладбищах под табличками «Временно неустановленный защитник Украины», однако их имена продолжают числиться в списках пропавших без вести.

Кроме того, есть еще 19 человек, тела которых так и не были обнаружены за пять лет. По мнению Тинченко, они могли быть захвачены ополченцами и убиты в плену.

Ранее генеральный штаб ВСУ озвучил новые данные о потерях украинских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, согласно которым в «котле» погибли 220 украинских военных.