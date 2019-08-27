Украина обнародовала новые данные о потерях в «иловайском котле»

Генеральный штаб ВСУ озвучил новые данные о потерях украинских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, согласно которым в «котле» погибли 220 украинских военных.

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск – 220 человек, 44 – ранены, 40 – пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)», – приводит Би-би-си данные генштаба ВСУ

Непосредственно 29 августа 2014 года погибли, по данным ВСУ, 129 человек, ранено 18, 22 пропали без вести, из них 10 по-прежнему числятся таковыми. В заложники попали 10 человек.

Генштаб добавил, что к погибшим добавлено количество пропавших без вести, идентифицированных с экспертизой ДНК по состоянию на 16 августа 2019.

Однако эти цифры не учитывают погибших нацбатальонов Украины, которые воевали в Иловайске вместе с ВСУ.

Экс-начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко говорил, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов. Би-би-си полагает, что таким образом общие потери Украины под Иловайском могут достигать 420 бойцов погибшими. С учетом 40 пропавших без вести и умерших позже от ранений, потерь может быть еще больше.

В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери. Генпрокуратура Украины утверждала ранее, что в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, еще 429 получили ранения, 300 попали в плен.