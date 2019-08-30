Минприроды предложило дополнить проект оздоровления Волги

Министерство природных ресурсов и экологии предложило дополнить федеральный проект по оздоровлению Волги программами по высадке лесов по берегам и повышению рыбопродуктивности, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.

«Отдельно остановлюсь на социально важных аспектах для Волги. Первое – это повышение рыбопродуктивности, о чем постоянно говорят люди. Мы предлагаем дополнить федеральный проект [«Оздоровление Волги», входящий в состав нацпроекта «Экология»] такой программой. Росрыболовством она готовится. Ожидаем ее рассмотрения в ближайшее время», – сказал Кобылкин, передает ТАСС.

По его словам, предлагается также сформировать защитные участки леса по берегам Волги, что должно привести к снижению поступлений загрязняющих веществ с поверхностных стоков в реку. «Предварительно сформированная программа предусматривает лесоразведение на площади порядка 3 тыс. гектаров. Финансирование оценивается на уровне 2 млрд рублей», – сказал он.

По словам министра, Татарстан готов приступить к такой работе уже в 2020 году. «Прошу руководителей других регионов также внимательно отнестись к этой инициативе. В случае вашего согласия, Минприроды России готово сформировать соответствующие запросы на изменения на заседании президиума Совета [по стратегическому развитию и национальным проектам]», – добавил Кобылкин.

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