Зеленский предложил обязать кандидатов в Раду владеть украинским

Президент Украины Владимир Зеленский предложил закрепить в конституции страны обязательное владение украинским языком для кандидатов в депутаты Рады.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Зеленский предложил другой законопроект по изменению конституции, который предполагает сокращение числа депутатов и закрепление пропорциональной системы выборов.