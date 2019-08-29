Зеленский предложил изменить конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде законопроект по изменению конституции страны.

Проект закона предполагает сокращение числа депутатов и закрепление пропорциональной системы выборов, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский предложил кандидатуру премьера Алексея Гончарука, и кандидатуры на посты главы МИД и министерства обороны. Также был избран новый спикер парламента Дмитрий Разумков.