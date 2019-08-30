Эксперты отметили инициативность Бабушкина на должности врио губернатора Астраханской области

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин за короткий срок успел предложить несколько важных инициатив социальных для региона, отмечается в экспертном докладе ЦПК.

Ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову, губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

В июне 2019 года указом президента России Владимира Путина Бабушкин был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Он не стал с первых дней перестраивать руководящую команду области.

«Поработаем, потом решим», – сказал Бабушкин, отвечая на вопрос о кадровых перестановках.

Он заявил, что планирует ориентироваться на местные кадры в своей работе.

«Разумеется, ставка должна быть сделана на местные кадры, не исключая при этом появления в команде специалистов из других регионов. Главное, не свой или чужой, основной критерий - профессионализм. Сделаю выбор в пользу того, кто ориентирован на результат, и без сожаления расстанусь с теми, кто не готов брать на себя ответственность», – сказал врио губернатора.

После прихода Бабушкина в области начались антикоррупционные расследования, отмечают эксперты. После проверок властей по расселению аварийных домов были возбуждены 43 уголовных дела, задержан и.о. министра ЖКХ области Олег Гужвинский и чиновники ведомства, экс-руководители и предприниматели.

«10 июня свой пост покинул вице-губернатор Расул Султанов, а 27 июля он был арестован на два месяца по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Врио губернатора заявил, что проверки ситуации с аварийным жильем продолжатся и после задержания руководства регионального министерства строительства и ЖКХ», – отметили в ЦПК.

После прихода в регион Бабушкин определил ряд самых приоритетных направлений: рост уровня жизни граждан, поддержка социально незащищенных слоев населения, развитие бизнеса и привлечение новых инвесторов.

По поручению врио губернатора в Думу Астраханской области был внесен законопроект, направленный на расширение мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Он также встретился с обманутыми дольщиками, которые не могли добиться от прежних властей помощи и вышли на бессрочный пикет у здания областной администрации, добавили эксперты.

По предложению Бабушкина, в регионе началось внедрение проекта «Бережная поликлиника», который направлен на увеличение у пациентов уровня удовлетворённости качеством оказания медицинских услуг.

«Также по инициативе Бабушкина оказывается социальная поддержка старшему поколению. Пенсионеры, получающие социальные услуги в многопрофильном центре «Содействие», получили возможность на льготной основе посещать астраханский фитнес-клуб Fit-Studio», – отмечается в докладе.

Некоторые предложения врио губернатора были отмечены аналитиками Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В их числе оказались мобильная приемная «Губернаторский контроль», работающая в районах, выездные приемы отраслевых министров и должностных лиц

«Врио губернатора дал старт кадровому конкурсу «Губернаторский резерв», который поможет привлечь лучших управленцев на госслужбу. И если региональный кадровый конкурс является довольно распространенной практикой, то другие кадровые проекты врио губернатора оказались новаторскими. Например, благодаря инициированному Бабушкиным проекту стажировок для студентов старших курсов в органах исполнительной власти молодые люди получили возможность поработать вместе с руководством области. В проекте приняли участие 50 студентов из разных вузов области», – добавили в ЦПК.

Бабушкин также подчеркивает важность благоустройства Астрахани, на данный момент там реализуется проект «Обновленная Астрахань», подразумевающий благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, развитие городского транспорта и расселение ветхого жилья.

В докладе отмечается, что Бабушкин активно ведет страницу в Instagram, у него там свыше 44,5 тыс. подписчиков, каждая публикация врио губернатора собирает свыше тысячи лайков.

По мнению экспертов ЦПК, Бабушкин на данном этапе представляется жестким руководителем, главной задачей которого является оптимизация управленческих процессов в регионе.

«Врио губернатора не успел за три месяца принять большое число управленческих решений, первое время он потратил на адаптацию в регионе и параллельное ведение предвыборной кампании, поэтому окончательные выводы об особенностях стиля Бабушкина можно будет сделать после 8 сентября в случае его победы на выборах», – заключили авторы доклада.