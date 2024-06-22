Групповые удары России стали бедствием для Украины

Военные эксперты объяснили рост эффективности российских групповых высокоточных ударов

Tекст: Андрей Резчиков

В ночь на субботу вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины и складам западных авиационных средств поражения. Как сообщили в Минобороны, это был ответ «на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики». Прицельно поражались энергетические объекты, которые обеспечивали работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса.

В результате удара возмездия, в ходе которого задействовались и беспилотники, все намеченные объекты были поражены. Воздушная тревога, которая продлилась около двух часов, объявлялась на всей территории Украины. Интенсивность ударов была столь высока, что Польша подняла в небо свою боевую авиацию и самолеты союзных стран. Как сообщили в оперативном командовании польских вооруженных сил, под ударом оказались в том числе приграничные районы Украины, поэтому минувшая ночь оказалась «очень напряженной» для ПВО Польши.

По данным украинской стороны, российским ударом были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на юге и западе страны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, взрывы раздавались в Луцке (Волынская область), около города Стрый (Львовская область), в Винницкой и Ивано-Франковской областях. В Стрые начались перебои с подачей электричества. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщал о сильном пожаре на объекте критической энергетической инфраструктуры.

Также появились сведения о сбое в работе генерирующего объекта на востоке страны. В энергетической компании «Укрэнерго» рассказали о повреждении оборудования на объектах во Львовской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской. Позже днем в соцсетях и СМИ сообщалось о взрыве на ТЭЦ в Киеве. В местных пабликах размещались фотографии с видом на ТЭЦ, из одной из труб которой валит черный дым. Официально об ударах по объекту не сообщалось, воздушная тревога в городе в эти часы не объявлялась. В киевской горадминистрации заявили, что ТЭЦ якобы «работает в штатном режиме».

Это не первый групповой удар ВС России по энергетическим объектам на Украине за последнюю неделю. Об аналогичной операции Минобороны сообщало в четверг. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и беспилотники. Цели удара были достигнуты, отмечали в ведомстве.

«Этот групповой удар по объектам энергетики Украины был не только ответом на атаки киевского режима. Удары по украинской энергетике происходят постоянно. Эти действия влияют на остатки оборонной промышленности Украины, на перевозку военных грузов. В том числе мы бьем по складам вооружений, беспилотников», – отмечитает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он подчеркнул эффективность комплексных ударов за счет различных средств поражения. Все это помогает решать задачи в Донбассе, в частности, на горловском направлении.

«Интенсивность наших ударов будет нарастать. Украина уже получила карт-бланш бить ракетами по нашим территориям, приближаются поставки ВСУ истребителей F-16. Поэтому надвигаются горячие события,

но Украине ничего не светит», – прогнозирует собеседник.

По мнению Дандыкина, Россия могла бы задействовать больше беспилотников, что, наверняка, и будет сделано в ближайшем будущем. Благодаря БПЛА можно перегружать противовоздушную оборону противника и повышать эффективность применения крылатых ракет. «Сейчас российские ракеты летят по сложной траектории, чтобы враг не мог сбить их. Поэтому кроме объектов энергетики и складов с вооружениями под наши удары попадают элементы украинской противовоздушной обороны», – добавил спикер.

Решение Варшавы поднять авиацию говорит о нервозности в рядах польского военного командования. «Пока на территорию Польши залетала только украинская ракета. Поляки нервничают, потому что не хотят быть крайними в этой истории. Это все в духе попыток продемонстрировать активность в преддверии президентских выборов в США, Польша очень хочет получить американские истребители F-35», – считает Дандыкин.

«Плотность пролета российских ракет была такова, что у поляков все осциллографы засветились и они были в ужасе от происходящего.

На нанесение группового удара было две причины. Это наша «ответка» на те удары, которые ВСУ наносили западными ракетами по нашей энергетике. Второе – это обесточивание Украины, удар по ее оборонной промышленности. Россия не воюет с мирным населением, мы отключаем свет украинскому ОПК, который производит беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Это уничтожение критической инфраструктуры с целью демилитаризации Украины», – подчеркнул полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В ночь на пятницу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В результате налета пострадали четыре человека, были повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре. Украинские беспилотники атаковали Темрюкский, Ейский и Северский районы. В Темрюкском районе обломки упали на гостиницу в населенном пункте Волна. В поселке Афипском было сбито несколько вражеских БПЛА.

По мнению эксперта, украинские средства ПВО совершенно непригодны для защиты энергетических объектов. «Средства ПВО, оставшиеся на Украине со времен СССР, были израсходованы или уничтожены в ходе СВО. Поставляемые Западом средства противовоздушной обороны не предназначены для прикрытия объектов энергетики», – пояснил Матвийчук.

По его оценке, Россия крайне эффективно использует беспилотники в ходе групповых ударов. «Мы применяем самые разные беспилотники, создаем хаос в воздухе, перегружаем украинскую ПВО, которая не выполняет свои функции по защите объектов. В ближайшее время я ожидаю усиления конфронтации на фронте, ВСУ идут ва-банк и бросают все свои силы. Но применять эффективно F-16 они не смогут, потому что для этого в небе должно быть не менее 80-90 машин, а четыре-пять самолетов – это только разминка для нашей ПВО», – убежденг военный эксперт.