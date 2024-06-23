На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?5 комментариев
Над Брянской областью за час сбили 12 украинских БПЛА
Средства ПВО в течение часа сбили 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские неонацисты продолжили свои попытки атаковать наш регион с помощью БПЛА... В течение часа уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, два БПЛА были сбиты над Трубчевским районом, восемь – над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом».
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что над территорией Трубчевского района были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также два БПЛА сбили над Стародубским муниципальным округом.