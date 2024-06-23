Над Брянской областью за час сбили 12 украинских БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

«Украинские неонацисты продолжили свои попытки атаковать наш регион с помощью БПЛА... В течение часа уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, два БПЛА были сбиты над Трубчевским районом, восемь – над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом».

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что над территорией Трубчевского района были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также два БПЛА сбили над Стародубским муниципальным округом.