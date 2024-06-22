На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?4 комментария
ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью
ПВО уничтожила два БПЛА над Брянской областью, пострадавших и разрушений не
Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Трубчевского района уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее российские средства ПВО уничтожили над Брянской областью два украинских беспилотника. Два БПЛА были уничтожены над Суражским районом.