И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Суражским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны России», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника.