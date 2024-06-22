Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

Главком ВМФ назвал будущую основу российского флота

Моисеев: Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Моисеев в ходе международного военно-морского салона «Флот-2024», основу будущего военно-морского флота дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350, обладающие самым современным оружием и всеми типами крылатых ракет, передает ТАСС.

По его словам, сейчас очень активно обсуждается тема гиперзвукового оружия – она уже есть на наших фрегатах.

Ранее Моисеев заявил, что Россия продолжит активность своих сил в стратегически важных районах Мирового океана.