Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку в России была пресечена около 6.10, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила за ночь 114 беспилотников ВСУ.