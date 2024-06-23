На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?4 комментария
В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ
В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.
Пожар произошел в выселенном здании на территории бывшего завода МиГ в Москве. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Об этом сообщил источник в оперативных службах.
По словам его словам, горели мусор и мебель на четвертом этаже здания. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.
Ранее в Москве обрушилась кровля горящего здания на территории бывшего ОКБ Сухого. Возгорание произошло накануне вечером. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.