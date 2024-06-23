  • Новость часаМитрополит УПЦ Ионафан освобожден из заключения и приедет в Москву
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    23 июня 2024, 00:37 • Новости дня

    В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ

    В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар произошел в выселенном здании на территории бывшего завода МиГ в Москве. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

    По словам его словам, горели мусор и мебель на четвертом этаже здания. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС

    Ранее в Москве обрушилась кровля горящего здания на территории бывшего ОКБ Сухого. Возгорание произошло накануне вечером. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

    21 июня 2024, 18:48 • Новости дня
    Москва побила рекорд 1942 года

    Вильфанд: В Москве установлен рекорд по осадкам за июнь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице обновился рекорд по дождливости июня за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    В четверг в Москве был установлен рекорд по количеству осадков в июне за месяц, за 20 дней в городе выпало чуть более 185 мм, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

    Предыдущий рекорд был установлен в июне 1942 года, тогда выпало 173 мм осадков.

    Этот месяц в Москве выдался жарким и влажным, воздушные массы поступали со Средиземного моря, южных вод Атлантики и были «по своему генезису тропическими».

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    22 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    В России запланировали увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

    В России приготовились увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выпуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» может быть увеличен для прикрытия важных объектов, сообщили в пресс-службе входящего в Ростех холдинга «Высокоточные комплексы».

    «Новые задачи для ПЗРК предполагают увеличение выпуска», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

    В компании отметили, что ПЗРК можно применять не только в войсковой ПВО, но и как элемент системы прикрытия важных объектов. В частности, с этой целью была создана опорно-пусковая установка «Джигит», она может размещаться стационарно или на легких автомобилях.

    Ранее в районе Лукашовки Сумской области российскими расчетами ПЗРК «Верба» был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.

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    20 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    Названо число поврежденных штормом в Москве автомобилей

    В Москве ветер обрушил более 700 деревьев, которые повредили 300 машин

    Названо число поврежденных штормом в Москве автомобилей
    @ Денис Воронин/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве в четверг из-за штормового ветра упали свыше 700 деревьев, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    Свыше 700 деревьев упали, повреждено более 300 машин, заявил Бирюков РИА «Новости».

    Для ликвидации последствий непогоды задействовали необходимое число техники, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции снимают. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в обычном режиме, отключений электричества не было. Он добавил, что непогода сохранится в городе до конца суток.

    Напомним, в четверг сильный ветер в Москве уронил дерево на прохожего, он погиб. Также ветер обрушил строительные леса на стройплощадке, где также погиб человек.

    Сообщалось, что из-за сильного ветра в столице пострадали 10 человек.

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    20 июня 2024, 09:26 • Новости дня
    Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье

    ТАСС: Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье

    Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Интенсивные дожди начались в разных районах Москвы и городах Московской области, осадки носят локальный характер.

    Ливень обрушился на Чертаново и Раменки, сильный дождь идет в районе улицы Мосфильмовская, станций метро «Тургеневская», «Третьяковская» и «Теплый стан», железнодорожной платформы «Серп и Молот» и у стадиона «Лужники», в Химках и Жуковском, передает ТАСС.

    Отмечается, что осадки носят локальный характер, речи о стихии пока нет.

    Так, в районе Казанского вокзала мегаполиса на смену дождю приходит прояснение, в Солнцево – небольшие осадки, морось.

    Ранее синоптики Гидрометцентра повысили уровень погодной опасности в Москве со среднего желтого до предпоследнего оранжевого.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 03.00 до 22.00 местами по городу ожидаются грозы, сильный ливень, град и шквалистый ветер.

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    20 июня 2024, 13:40 • Новости дня
    Вертолетоносец «Иван Рогов» пообещали построить к концу 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте.

    Как сообщил источник ТАСС, УДК «Иван Рогов» будет полностью готов к циклу заводских и ходовых испытаний в море до конца 2027 года, работы идут по графику, есть уверенность, что корабль будет сдан заказчику осенью 2028 года. Он добавил, что базовый проект УДК за время формирования корпуса не изменился.

    Напомним, 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в присутствии президента Владимира Путина заложили первые российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК), получившие имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Как ожидается, после всех испытаний строительство серии УДК в России будет продолжено.

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    20 июня 2024, 18:52 • Новости дня
    Опубликовано видео смерча в Подмосковье
    Опубликовано видео смерча в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось видео смерча, снятое, как утверждается, в районе города Наро-Фоминска в Московской области.

    Атмосферный вихрь также был запечатлен в районе подмосковного Лосино-Петровского, передает RT.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг в Москве бушевал 10-балльный шторм из 12 возможных по шкале Бофорта. В результате непогоды в столице пострадали 10 человек, два человека погибли.

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    20 июня 2024, 16:39 • Новости дня
    Синоптик классифицировал обрушившийся на Москву шторм

    Синоптик Тишковец: По Москве прошел 10-балльный шторм

    Синоптик классифицировал обрушившийся на Москву шторм
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг в Москве бушевал 10-балльный шторм из 12 возможных по шкале Бофорта, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, что соответствует 90 км в час, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Синоптик отметил, что давление воздушного потока составляло 45-50 килограммов на квадратный метр, передает РИА «Новости».

    «При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море – высокие волны с максимальной высотой 7-10 метров», – добавил Тишковец.

    Ранее сообщалось, что в столице в четверг из-за сильного ветра пострадали 10 человек. Также в ходе непогоды на прохожего упало дерево, он погиб.

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    21 июня 2024, 09:00 • Новости дня
    Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали
    Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По уточненным данным, во время урагана в Москве 35 человек пострадали, еще двое погибли, рассказал представитель экстренных служб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли. Он уточнил, что в числе пострадавших шестеро детей.

    Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние.

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    20 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Поваленное ветром дерево в Москве убило прохожего
    Поваленное ветром дерево в Москве убило прохожего
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице мужчина погиб после того, как на него от сильного ветра упало дерево, сообщил источник в оперативных службах в четверг днем.

    Происшествие случилось на Ивановской улице, у дома №3, сообщил собеседник ТАСС. Сильный ветер повалил дерево, оно упало на прохожего, тот погиб.

    Ранее в четверг в Москве и Подмосковье начались интенсивные дожди. Ветром в городе сорвало металлический лист, который ударился о трамвай, пострадали два человека.

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    22 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    Названа дата прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги

    В Москве назначили дату прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги

    Tекст: Денис Тельманов

    Церемония прощания с военным фотокорреспондентом Никитой Цицаги назначена на субботу, 22 июня, и пройдет в Москве.

    «Церемония прощания начнется в 10.00 в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25», – передает РИА «Новости».

    Напомним, что 16 июня военный фотокорреспондент Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ под Угледаром.

    Позже глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что журналист погиб во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР.

    МИД России потребовал от международных организаций осудить убийство военкора.

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    20 июня 2024, 03:19 • Новости дня
    Помощник президента Дюмин рассказал о производстве беспилотников в России

    Помощник президента Дюмин заявил о полном включении Минобороны в производство беспилотников

    Помощник президента Дюмин рассказал о производстве беспилотников в России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России полностью включилось в работу по производству беспилотников, заявил помощник президента страны Алексей Дюмин.

    В ответ на вопрос о том, налажено ли в России производство БПЛА, Дюмин сказал, что работа идет «по двум направлениям». Во-первых, Минобороны «наращивает виды беспилотных летательных аппаратов». Дюмин отметил, что это «тема стратегического значения», передает РИА «Новости».

    Во-вторых, по его совам, есть «те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают». «Народный фронт» координирует эту работу», – сказал Дюмин, пояснив, что это делается с целью «выявить средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», избегая «бюрократии» и различных «барьеров».

    «Кулибин-клуб» «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

    В мае президент России Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Представители «Народного фронта» сообщили, что за два года работы фонда «Все для Победы» россияне перечислили около 14 млрд рублей на обеспечение российских подразделений в зоне спецоперации.

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    20 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    В Москве назвали количество госпитализированных из-за шторма

    В Москве госпитализировали 18 пострадавших из-за урагана человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

    В городские стационары госпитализировали 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет, указали в департаменте ТАСС.

    У четверых госпитализированных детей состояние оценивается как удовлетворительное.

    Напомним, в четверг сильный ветер в Москве обрушил дерево на человека, он умер от полученных травм. Также в городе снесло строительные леса, там также погиб человек.

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    21 июня 2024, 22:26 • Новости дня
    На Украине задержали почти 50 человек при попытке незаконно покинуть страну

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы - Плоть.

    «Правоохранители обнаружили пять транспортных средств – четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину. В этих автомобилях было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу», – сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, в том числе переодеваясь в женщин.

    Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.

    Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.

    Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки.

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    22 июня 2024, 00:59 • Новости дня
    В Аденском заливе атаковано судно

    В Аденском заливе у побережья Йемена атаковано судно

    Tекст: Денис Тельманов

    В Аденском заливе неизвестные атаковали судно. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

    «UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Подробности инцидента не приводятся. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

    Ранее сообщалось, что об атаке на американский эсминец в Красном море заявило йеменское движение «Ансар Аллах».

    По эсминцу в Красном море выпустили баллистические ракеты. Нефтяной танкер Captain Paris в Красном море был атакован противокорабельными ракетами.

    Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor беспилотники атаковали в Аравийском море.

    Хуситы объяснили, что атаки были обусловлены «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины».

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    21 июня 2024, 22:08 • Новости дня
    Российские вертолеты прибыли в Белоруссию для участия в параде

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вертолеты прибыли в Белоруссию для участия в воздушной части парада, посвященного Дню независимости республики, который состоится 3 июля в Минске.

    «В составе группы вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-26», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Белоруссии.

    Всего в параде будут задействованы свыше 6 тыс. военнослужащих и около 250 единиц боевой техники.

    Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка России привела к формированию космической отрасли в Белоруссии.

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