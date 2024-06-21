И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
Значимые успехи украинских войск в ходе боевых действий маловероятны, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Вашингтон и Киев утверждают, что ВСУ смогли добиться успеха под Харьковом, однако в западных СМИ практически не освещалось то, что недавно ВС России окружили и захватили в плен бойцов 92-й штурмовой бригады – одного из элитных подразделений, отметил Херш в своем блоге на портале Substack, передает ТАСС.
Журналист также раскритиковал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена, который «продолжает направлять Украине миллиарды долларов» и желает, чтобы то же самое делали союзники США в НАТО.
Байдену следует рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по Украине, считает Херш. По его утверждению, Москва и Вашингтон «неформально обсуждали» уступки, на которые могут пойти Россия и Запад в вопросе урегулирования украинского конфликта, а заявление Путина якобы было сделано после секретных переговоров двух сторон, на которых затрагивалось возможное наступление армии России на Харьков.
Ранее в США предрекли исчезновение Украины в течение года.