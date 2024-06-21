  • Новость часаХерш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    21 июня 2024, 21:28 • Новости дня

    Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине

    Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ imago/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значимые успехи украинских войск в ходе боевых действий маловероятны, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Вашингтон и Киев утверждают, что ВСУ смогли добиться успеха под Харьковом, однако в западных СМИ практически не освещалось то, что недавно ВС России окружили и захватили в плен бойцов 92-й штурмовой бригады – одного из элитных подразделений, отметил Херш в своем блоге на портале Substack, передает ТАСС.

    Журналист также раскритиковал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена, который «продолжает направлять Украине миллиарды долларов» и желает, чтобы то же самое делали союзники США в НАТО.

    Байдену следует рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по Украине, считает Херш. По его утверждению, Москва и Вашингтон «неформально обсуждали» уступки, на которые могут пойти Россия и Запад в вопросе урегулирования украинского конфликта, а заявление Путина якобы было сделано после секретных переговоров двух сторон, на которых затрагивалось возможное наступление армии России на Харьков.

    Ранее в США предрекли исчезновение Украины в течение года.

    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


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    21 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку

    Украинский депутат обвинила в прорыве ВС России к Торецку руководство ВСУ

    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные прорвались в сторону города Торецка в Донецкой народной республике, это произошло из-за ошибок украинского военного руководства, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Руководитель украинского Восточного фронта генерал Юрий Содоль несет ответственность за это, заявила Безуглая, передает «Страна.ua».

    Она отметила, что эти позиции удерживались ВСУ с 2014 года, но теперь бои идут в населенном пункте Шумы под Торецком. По словам парламентария, российские военные близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк.

    В этом регионе не подготовили фортификаций, хотя разведка предупреждала о возможном прорыве ВС России. За сутки до этого Содоль снял с места бригаду и завел туда подразделение, понесшее потери, продолжила Безуглая.

    Она задала гипотетический вопрос о том, контролирует ли ситуацию главком ВСУ Александр Сырский или же он «сообщник».

    Ранее Безуглая также критиковала и самого Сырского, а до этого – его предшественника Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой

    Песков: Американские чиновники не следят за заявлениями Путина

    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал условия Вашингтона по ядерным переговорам с Москвой, он заявил, что американские чиновники не следят за заявлениями Владимира Путина.

    По словам Пескова, Путин говорил о перспективах диалога, о готовности России к диалогу с США, передает РИА «Новости».

    Между тем в пятницу представитель Белого дома США Пранай Вадди заявил, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    21 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия второй раз за два дня применила в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщают СМИ.

    Бомба была сброшена на здание в селе Липцы Харьковской области, в котором находились 70 солдат вооруженных сил и нацгвардии Украины, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка» и публикует видео удара.

    Накануне сообщалось, что Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы

    Focus: Бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.

    Как подчеркнули в публикации, огромная разрушительная сила бомб может уничтожить большие территории и нанести серьезный ущерб, передает РИА «Новости»..

    Как пишет издание, ФАБ-3000 – одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных войнах, их применяют достаточно редко, так как для этого требуется тщательная подготовка,

    Ранее российские (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 02:24 • Новости дня
    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»

    Пресс-секретарь Госдепа Миллер выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»
    @ The Presidential Office Ukraine/Poolfoto Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США дали ясно понять, что Украина станет членом НАТО, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер выразил уверенность, что «будущее Украины в НАТО». Однако срок, который может потребоваться Украине, чтобы стать членом альянса, Миллер не назвал, передает РИА «Новости».

    Неделю назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в НАТО нет намерения проводить расширение в ближайшем будущем.

    Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остаться вне НАТО.

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    21 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине

    Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине

    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России смогут участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы, выразил мнение глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    По его словам, в ходе переговоров по Черноморской зерновой инициативе Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией, такой формат подходит и к вопросу нового саммита по Украине, передает РИА «Новости».

    Кулеба также добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита мира в одной из стран Глобального Юга – не только в Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    21 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    Китай резко опротестовал заявление посла США в Грузии о финансировании Пекином армии России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посольство Китая в Грузии подвергло резкой критике заявление посла США в Грузии Робин Данниган о «финансировании Компартией Китая армии России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства сказано, что посол Америки «не проявила профессионализм», когда заявила, что Компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

    В интервью грузинскому ИА «Интерпрессньюс» Данниган назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    «Высказывания посла США о том, что Компартия Китая владеет компанией China Communications Construction Company и что эта компания и китайская Компартия являются финансистами номер один армии России, являются бессодержательными и серьезно несоответствующими», – заявила дипмиссия Пекина в грузинской столице.

    Посольство отметило, что это заявление Данниган противоречит «видению, установленному в Сан-Франциско президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом».

    Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили ранее заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    «Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

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    21 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    @ SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новые взрывы прогремели в Харькове, объявлена воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Издание пишет, что в Харьковской, а также в Николаевской области звучит воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

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    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

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    21 июня 2024, 14:54 • Новости дня
    СБУ завела дело против сыгравшего Кузю в «Универе» актера

    СБУ завела дело против актера Гогунского, сыгравшего Кузю в «Универе»

    СБУ завела дело против сыгравшего Кузю в «Универе» актера
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине возбуждено дело в отношении российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», об этом сообщило управление СБУ по Волынской области.

    Как сообщило ведомство в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), 45-летнему Гогунскому, уроженцу украинского Кременчуга, вменяется «оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда войны», передает ТАСС.

    Максимальный срок наказания, который может быть назначен по этим статьям, составляет 12 лет лишения свободы.

    В 2022 году СБУ обвинила в коллаборационизме главу Минздрава Крыма.

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    21 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    ВС России начали зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Вооруженные силы ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты, идет мощнейшая работа ВКС, передает РИА «Новости». Кимаковский добавил, что российские военные закрепляются на ранее занятых позициях на Донецком направлении.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, то территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 18:15 • Новости дня
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, могут оказаться неэффективными из-за системы противовоздушной обороны России, пишет французская газета Midi Libre.

    Основную проблему для F-16 представляет зенитно-ракетная система С-400, из-за которой американские истребители будут вынуждены летать на низких высотах, пишет Midi Libre, передает «Московский комсомолец».

    Это значительно снизит их боеспособность, так как ракеты, запускаемые с малых высот, имеют меньшую скорость и дальность поражения. На таких высотах ракеты летят в плотном воздухе, встречая большее сопротивление, а чтобы подняться, им придется потратить энергию на преодоление силы тяжести.  Поэтому ракеты не смогут достичь такой скорости и высоты, как вооружения, выпущенные с большой высоты.

    Ситуацию усугубляет несовместимость дальнобойных ракет Meteor, имеющихся на вооружении НАТО, с истребителями F-16, отмечает обозреватель.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и сами истребители, и аэродромы, на которых они базируются, станут законными целями для российских Вооруженных сил.

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    21 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»

    Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии

    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, украинскому министру иностранных дел надо было бы поработать над прежними, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Дмитрий Кулеба допустил, что Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы.

    «Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.

    По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.

    Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения. 

    Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.

    По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.

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