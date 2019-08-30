Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области качество жизни в ЗАТО

Президент Владимир Путин при встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом заявил, что вопрос качества жизни в закрытых городах «требует особого внимания».

«Отдельный вопрос, который я хотел бы поднять – это качество жизни в закрытых городах, в городах, где живут наши военные, Краснознаменного Северного флота прежде всего, которые обеспечивают безопасность и нашей страны, и геополитическую стабильность. Но качество жизни сегодня в наших ЗАТО не выдерживает никакой критики», – сказал Чибис, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин в ответ подтвердил, что вопрос закрытых городов «требует особого внимания».

Кроме того, по словам Чибиса, в Мурманской области «катастрофически не хватает современного жилья», в том числе конгресс-центра и пятизвездочных гостиниц. «У нас построено два многоквартирных дома в прошлом году, причем очень небольших. Не хватает спортивных объектов, у нас нет, например, конгресс-центра, у нас нет пятизвездочных гостиниц», – рассказал врио губернатора.

Чибис сообщил, что планируется создать на западном берегу Кольского залива, напротив Мурманска, научно-образовательный центр, «там создать компетенцию в виде ядерной физики». «У нас атомный флот, подводный флот, подводники учатся в Обнинске, а могли бы учиться непосредственно, близко. Там поставить конгресс-центр. То есть сделать проект нового Мурманска, где фактически консолидировать всю мировую арктическую повестку, для того, чтобы это происходило у нас», – добавил он.

Путин отметил, что «это интересные и важные проекты». «Видимо, и пятизвездочные гостиницы нужны, и конгресс-центр», – добавил президент.

Также Путин назвал «нормальным и правильным» наличие трех детей в российской семье.