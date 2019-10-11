Путин рассказал о попытках «пощипывать» за отношение к либерализму

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ничего не имеет против либерализма, однако в России есть «свои традиции» и устоявшиеся культурные формы взаимодействия.

По словам Путина, его иногда пытаются «пощипывать» за его высказывания в адрес данной идеологии, передает РИА «Новости».

«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований», – сказал Путин.

Летом в интервью Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

При этом в Кремле позднее отметили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против ее диктата.