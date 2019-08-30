Эрдоган рассказал Зеленскому об итогах визита в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги визита турецкого лидера в Россию и подготовку к очередному заседанию стратегического совета высокого уровня.

«Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

По данным пресс-службы, Зеленский и Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Кроме того, «президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в Россию».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 27 августа провели двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.