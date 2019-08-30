Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

Частный самолет Ан-2 компании «Авиаспектр» совершил вынужденную посадку в Якутии, в результате погиб один человек, пятеро пострадали, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

«Спасатели региональной поисково-спасательной базы прибыли на место происшествия. По уточненной информации, на борту находилось шесть человек, в том числе один погиб, пятеро пострадавших», – приводит РИА «Новости» сообщение МЧС.

Самолет летел в Суордах и совершил экстренную посадку в районе озера Силян-Кюель.

Для оказания помощи на место вынужденной посадки вылетел вертолет с аварийно-спасательной бригадой для оказания помощи и перевозки экипажа и пассажиров.

Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту ЧП.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за поврежденного птицами колеcа.

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