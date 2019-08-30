«Нафтогаз» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в родном городе Зеленского

Задолженность коммунального предприятия «Криворожская теплоцентраль» может привести к срыву отопительного сезона в родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге, заявили в «Нафтогазе Украины».

«У одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог – АО «Криворожская теплоцентраль» сложилась критическая ситуация с задолженностью за природный газ», – говорится в сообщении компании в Twitter.

«Нафтогаз» обратился к местным властям и фонду государственного имущества с просьбой принять срочные меры для погашения задолженности. В противном случае отопительный сезон в Кривом Роге не начнется своевременно.

Ранее «Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за задолженности одесских производителей тепла. Также угроза нависла над городом Рогань в Харьковской области.

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