«Нафтогаз» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в одном из городов Украины

Задолженность коммунального предприятия «Тепловые сети Роганского поселкового совета» в 11,7 млн гривен может привести к срыву отопительного сезона в Рогани в Харьковской области, заявили в «Нафтогазе Украины».

«Рогань Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон», – говорится в сообщении компании в Twitter.

Задолженность коммунального предприятия «Тепловые сети Роганского поселкового совета» за газоснабжение составила 11,7 млн гривен (465,2 тыс. долларов).

Однако чтобы получить право поставлять газ, предприятие должно заплатить минимум 6,6 млн гривен (262,4 тыс. долларов). Отмечается, что в Рогани проживают более 16 тыс. человек.

Для досягнення цим комунальним підприємством мінімального рівня розрахунків (відповідно до вимог Положення про ПСО), який дає Нафтогазу право на здійснення газопостачання, КП «Теплові мережі Роганської селищної ради» має сплатити не менше ніж 6,6 млн гривень — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 14 августа 2019 г.

Ранее «Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за задолженности одесских производителей тепла.