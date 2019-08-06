Одессе пригрозили зимой без отопления

Задолженность одесских производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение города следующей зимой, заявил НАК «Нафтогаз Украины».

«Невыполнение АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» требований Положения о возложении специальных обязанностей в части расчетов за газ ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне», – говорится в сообщении на сайте «Нафтогаза».

Общая задолженность компаний, по данным «Нафтогаза», составляет почти 1,7 млрд гривен (66 млн долларов).

«Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у «Нафтогаза», Одесская ТЭЦ должна заплатить не менее 161 млн гривен (6,3 млн долларов)» – говорится в сообщении.

Указывается, что КП «Теплоснабжение города Одессы» должно заплатить для этих целей как минимум 222,4 млн гривен (8,7 млн долларов).

Ранее Киев заявил, что Украина по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.