Россия примет участие в церемонии подписания соглашения США и талибов

Представители России примут участие в церемонии подписания соглашения между движением «Талибан» и США, сообщил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«(Спецпредставитель США по Афганистану Залмай) Халилзад с талибами должен чуть ли не сегодня досогласовать, после этого он поедет в Кабул, чтобы согласовать, как минимум, представить соглашение афганскому руководству и после этого будет назначена дата подписания. Да, мы будем принимать участие, в частности, я от России, в этой церемонии», – сказал Кабулов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что пока не может сказать, в каком статусе будет присутствовать на подписании соглашения, если и когда оно будет заключено.

Ранее Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением «Талибан» направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. По его словам, талибы «подают сигналы», что они хотят заключить соглашение.

Готовящаяся сделка требует от талибов объявления перемирия и начала прямых переговоров с афганским правительством. В обмен США готовы сократить военное присутствие в стране с 14 тыс. до 8-9 тыс. солдат. Примерно такой контингент дислоцировался в Афганистане к моменту прихода к власти президента Дональда Трампа.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что России надо вернуться в Афганистан. Это должно произойти после того, как американские военные покинут эту страну. Армия США находится там уже почти 20 лет, но так и не смогла переломить обстановку. Настала очередь России и других граничащих с Афганистаном стран, полагает американский президент.

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