В Совфеде объяснили отказ Трампа от поездки в Польшу

«Трамп обозначил, что для него Россия все-таки является страной № 1. А давление и риторика поляков может осложнить отношения с Москвой. Потому он не поехал в Польшу, использовав историю с ураганом», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ президента США Дональда Трампа ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

«Трамп понимает, что отношения с Москвой уже дошли до крайней точки и надо с этим что-то делать. Россия – это не Украина, Польша и вся Европа вместе взятые. Все значительно серьезнее», – добавил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Он также отметил, что все события для Трампа сложились удачно для того, чтобы отменить поездку в Польшу.

«Во-первых, он уже был у них. Во-вторых, поляки стали откровенно напрягать. В-третьих, там уже отдельными лоббистами проговаривалась ситуация с Зеленским, ведь они должны были встретиться. Но ураган тоже продвигается, проблема может быть серьезная. Это стало аргументированным предлогом для отказа от поездки. Здесь продуманная выгода во всех отношениях», – заключил Клинцевич.

Ранее Трамп объявил об отмене визита в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Вместо него в польскую столицу поедет вице-президент США Майк Пенс. Отмена визита связана с приближением к США урагана «Дориан». Трамп отказался от визита в Польшу, чтобы «гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме».

Накануне стало известно, что власти Армении из принципа отказались направлять делегацию в Польшу на годовщину начала войны. «Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение ко Второй мировой войне. Наши деды воевали в Советской армии против нацизма», – отметили в МИД республики.

Ранее сообщалось, что из солидарности с Россией в Варшаву также отказался ехать президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Польские власти заявляли, что визит российского лидера Владимира Путина на эти мероприятия будет «неуместным».

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