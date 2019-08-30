Контактную линзу-бинокль создали в России

Холдинг «Швабе» и Фонд перспективных исследований (ФПИ) разработали макетный образец контактных линз с функцией бинокля, сообщил первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Попов.

«У нас есть несколько совместных разработок с ФПИ, в том числе связанных с микрооптикой. Проект по созданию «линзы-бинокля» пока в процессе разработки, уже есть макетный образец. Но пока мы не стремимся выводить эти разработки на рынок», – передает ТАСС слова Попова.

Кроме того, ведется работа по теме «Исследование фундаментальных механизмов в обнаружении слабых сигналов оптического излучения с использованием 2D-материалов для создания на их основе эффективных фотоприемных устройств», в рамках которой созданы очки для оператора беспилотника, выводящие на микродисплей добавленную реальность.

Напомним, ранее в пятницу Попов рассказал, что в экипировку «Ратник» добавили новый облегченный тепловизионный прицел.



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