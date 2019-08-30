В экипировку «Ратник» добавили новый тепловизионный прицел

Холдинг «Швабе» создал для экипировки «Ратник» новый более легкий тепловизионный ночной прицел, сообщил первый заместитель гендиректора холдинга Сергей Попов.

«Раньше в прицеле было семь линз, из-за чего изделие весило около 1,5 кг. Сейчас благодаря новым технологиям мы пришли к тому, что эти семь линз можно заменить двумя, выполняющими те же функции. Таким образом, масса кардинально меняется, и прицел, который пойдет в «Ратник», весит уже около 400 г», – передает ТАСС слова Попова.

Он добавил также, что специалисты холдинга разработали уникальную технологию нанесения на оптику прицельной сетки с помощью лазера, позволяющую значительно увеличить дальность прицеливания.

«Сейчас дальность прицеливания возрастает до двух километров, и размер цели становится сопоставим с толщиной самой сетки - наступает предел, когда цель становится не видна. Мы же разработали технологию, которая позволяет наносить прицельную сетку лазером. Эта технология значительно увеличивает дальность стрельбы», – сказал Попов.

«Ратник-2» зарекомендовал себя с хорошей стороны и в России, и за рубежом. Ростех завершил научно-исследовательскую работу по «Ратнику-3» и направил ее результаты в Минобороны.

Напомним, в феврале Ростех рассказал о работе над «Ратником» с экзоскелетом, БПЛА и ИскИном.

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