Пентагон выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии после того после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы бы хотели сделать это как можно скорее», – отметил он, говоря о намерении США после выхода из ДРСМД разместить в Азии ракеты средней дальности, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Эспер отметил, что лучшим раскладом было бы разместить ракеты в течение нескольких месяцев, но «такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу».

Ранее в Германии призвали к срочным переговорам с Россией по контролю над оружием.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Страны НАТО полностью поддержали решение США о выходе из Договора.

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако Вашингтон заявил о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты.

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