Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

По данным портала в Twitter, воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 11.15 приступило к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.

11:15 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит,

производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 3, 2019

28 июля американский противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion в течение нескольких часов курсировали вдоль границ Крыма.

По данным Минобороны, за последнюю неделю у границ России заметили 39 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители 12 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.