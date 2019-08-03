На Украине сравнили зарплаты Зеленского и Порошенко

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июнь составила 28 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей), из них он уплатил налогов на 5 тыс. 460 гривен (14 тыс. рублей), сообщают украинские СМИ со ссылкой на государственное управление делами главы государства.

По данным украинского «Общественного ТВ», Зеленский на посту президента Украины получает такую же зарплату, как и его предшественник на этом посту Петр Порошенко, передает РИА «Новости».

В управделами президента Украины отметили, что надбавок и премий Зеленский не получает.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Таким же как Порошенко



Ранее сообщалось, что Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тыс. гривен (695 тыс. рублей) и эта сумма перечислена в благотворительный фонд.

За четыре месяца 2019 года Порошенко заработал около 12,4 млн долларов, в том числе на облигациях внутреннего государственного займа. Доходы Порошенко за 2018 год выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом, составив почти 1,56 млрд гривен (57 млн долларов).

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