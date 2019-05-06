Названа заработанная Порошенко с начала года сумма

С начала года действующий президент Украины Петр Порошенко заработал около 12,4 млн долларов, в том числе заработав на облигациях внутреннего государственного займа, следует из декларации главы украинского государства.

Порошенко получил 8 млн долларов в качестве дивидендов от ПАО ЗНКИФ «Прайм эссетс кэпитал», передает РИА «Новости».

Еще около 4 млн долларов он получил от украинского минфина, который вернул ему стоимость приобретения облигаций внутреннего государственного займа. После погашения ценных бумаг президент Украины получил около 174 тыс. долларов инвестиционной прибыли.

Кроме того, 163 тыс. долларов он получил в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке, 66,3 тыс. долларов – это компенсации за недостоверную публикацию в СМИ статьи о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

При этом доходы Порошенко за 2018 год выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом, составив почти 1,56 млрд гривен (57 млн долларов).

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